Решение о блокировке ЖЖ и еще 400 сайтов на Украине приняли из-за жалобы одного человека

Решение киевского суда о блокировке более 400 сайтов, включая РБК, LiveJournal и «Банки.ру», стало неожиданностью для властей Украины. Его приняли из-за жалобы одного человека. Постановление планируется отменить, сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

«Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов», — написал Геращенко в Facebook.

Дело передали в главное следственное управление МВД для проведения проверки. «В случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора» оно будет закрыто, уточнил чиновник.

Полиция уже отозвала сопроводительное письмо в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информации.

Решение о блокировке суд принял по заявлению украинского гражданина Александра Пана. В декабре 2020 года он обратился в полицию с жалобой на интернет-СМИ.

«Ему очень не понравилось то, что о нем писали на разных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником», — пояснил Геращенко.

4 февраля 2021 года судья Катерина Плахотнюк вынесла решение о признании 426 сайтов «унижающими честь и достоинство Пана» и наложила на них арест.

25 февраля Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации предписала заблокировать эти ресурсы из-за их якобы мошеннической деятельности. Сами сайты продолжили работать.

Геращенко призвал провести проверку судьи и оценить, соответствует ли она занимаемой должности.

«С Александром Паном разговор будет проходить отдельно», — пообещал замминистра.