Мир 22 июня 2023, 12:51 Решение Молдавии отменить День Победы разочаровало Кремль Песков: Россия негативно отнеслась к решению отменить День Победы в Молдавии РИА «Новости»

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В администрации президента России отнеслись негативно и с разочарованием к решению правительства Молдавии отменить празднование Дня Победы 9 мая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что там живут многие ветераны, сообщили «Известия».

«Относимся к этому чрезвычайно негативно. <…> Это вызывает разочарование», — заявил он.

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Дмитрий Песков заявил, что такие решение расстроят ветеранов и их близких, которые живут в Молдавии. Таких, по его словам, много.

Правительство Молдавии одобрило законопроект правящей партии об отмене Дня Победы 9 мая и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения павших во Второй мировой войне. Теперь проект рассмотрят в парламенте. «Царьград» сообщил, что коммунисты, социалисты, партия «Возрождение» и другие общественные деятели провели акции против отмены праздника и возложили цветы к мемориалам погибшим солдатам.