Разрешение американским СМИ вести финансовые операции в России осудили в Госдуме | 360°

Мир 17 сентября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Разрешение американским СМИ вести финансовые операции в России осудили в Госдуме Депутат Пискарев назвал вмешательством разрешение СМИ из США вести финоперации в России РИА «Новости»

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Министерство финансов США разрешило проводить американским СМИ финансовые операции в России. Депутат Госдумы Василий Пискарев назвал подобные действия вмешательством во внутренние дела страны, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что американские власти по-прежнему придерживаются политики двойных стандартов.

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«Дискриминация российских журналистов в США так и не прекращается, у них постоянно возникают сложности в проведении счетов и открытии редакционных счетов», — заявил парламентарий.

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Депутат назвал действия Минфина США вмешательством во внутренние дела России.

«В последние месяцы США и их союзники увеличили финансирование антироссийской пропаганды и идеологических диверсий против Российской Федерации. Комиссия Госдумы неоднократно фиксировала действия американских СМИ при публикации фейков о спецоперации на Украине», — добавил Пискарев.

Глава комитета Госдумы пообещал, что действия недружественных стран обязательно получат адекватный ответ России.

Накануне стало известно, что Минфин США позволил американским СМИ проводить финансовые операции в России, необходимые для обеспечения работы.

Ранее Пискарев сообщал, что США пытаются подорвать авторитет российской власти в Донбассе, писало РИА ФАН.

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