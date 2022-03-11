Разрешение Meta публиковать призывы к насилию назвали лицемерием Запада

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что компания Meta продемонстрировала лицемерие своим решением публиковать призывы к насилию против граждан и военных РФ. Об этом написала Pravda.Ru.

По его словам, разговоры о толерантности и политкорректности, которые ведутся на Западе, являются лишь разговорами. Эти страны считают себя выше остальных.

«Как только чуть что — у них кровавое мурло вылезает. Запад для дальнейшего выживания хочет пограбить кого-нибудь, поэтому и приближался к нашим границам. Когда мы им сказали „нет“ и дали по зубам, они тут же заявили, что русских можно убивать. Это хищный волк, наш враг. Бить русских будут только за один русский язык, не спрашивая, какая у человека позиция, за мир он или нет», — сказал политолог.

Ранее представитель компании Энди Стоун заявил, что Facebook и Instagram временно разрешат распространять призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.