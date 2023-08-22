Мир 22 августа 2023, 23:08 Решение Илона Маска обернулось хаосом для ВСУ — СМИ The New Yorker: Маск отключил Starlink и вызвал хаос в рядах ВСУ Википедия

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Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск отключил переданные украинской стороне терминалы связи Starlink, после того как глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал план предпринимателя по мирному решению конфликта на Украине. Об этом сообщило издание The New Yorker.

В 2022 году Маск заявил в соцсети X (на тот момент Twitter) о сомнениях в победе Украины в случае вооруженного конфликта с Россией, поэтому призвал стороны к мирному диалогу.

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Бизнесмен предложил провести новое голосование в Донбассе, за которым будет наблюдать ООН. Также основатель SpaceX призвал сохранить Крымский полуостров «формальной частью РФ, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», нейтральный статус Украины и гарантии водоснабжения Крыма. Зеленскому такое решение пришлось не по душе, и он обвинил Маска в симпатиях к российской стороне.

Как сообщило издание, после реакции главы Украины Маск продемонстрировал, кого поддерживает в боевых действиях. Когда ВСУ пересекли границу линии соприкосновения, то Starlink перестал работать. Из-за отсутствия связи украинские подразделения оказались изолированы. Командующим ВСУ пришлось искать на поле боя радиодиапазон, чтобы поймать сигнал. В итоге среди военных начался хаос.