Мир 10 марта 2023, 10:18 Решение Грузии отозвать законопроект об иноагентах поддержали в США Госдеп США поддержал решение отозвать законопроект об иноагентах в Грузии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американское руководство приветствовало отзыв проекта закона об иностранных агентах в Грузии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция его выступления велась на YouTube.

«Единственный верный выбор для Грузии — это защищать и преуспевать в будущем в Европе. Мы приветствуем решение отозвать законопроект. Мы призываем правящую партию официально отказаться от этого документа и не продвигать такого рода законопроекты», — сказал он.

Реклама

По его словам, грузинский народ имеет полное право отстаивать свое мнение без давления со стороны руководства страны. Парламент Грузии принял 7 марта в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал, что некоммерческие организации и средства массовой информации, которые получают свыше 20% доходов из-за рубежа, признают агентами иностранного влияния.

Реклама

Люди оказались против такой инициативы и вышли на улицы Тбилиси. В итоге после двух дней протестов правящая партия страны отозвала законопроект.