Мир 15 августа 2023, 03:20 Решение Германии по ракетам Taurus не понравилось Украине Посол Украины Макеев сравнил снижение дальности ракет Taurus с запретом пенальти РИА «Новости»

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил возможное ограничение дальности действия немецких ракет Taurus с правилами футбола. Своим мнением он поделился в Twitter.

Дипломат отреагировал на информацию немецких СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует одобрить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus только при условии уменьшения их дальности действия, что исключит возможность их применения по территории России.

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«Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», — написал Макеев.

Большинство жителей Германии поддержали Шольца в том, чтобы отказаться от скорых поставок киевскому режиму ракет Taurus, сообщила ранее американская газета Politico.

Правительство ФРГ выступило за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «360», что российские солдаты будут их сбивать также, как и остальные снаряды.