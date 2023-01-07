Мир 07 января 2023, 01:19 Решение Германии о поставке Украине БМП Marder назвали ошибкой в бундестаге Депутат бундестага Вагенкнехт осудила передачу Германией Украине БМП Marder Pxhere

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Правительство ФРГ совершает серьезную ошибку, решив поставлять Украине боевые машины пехоты Marder. Так считает депутат бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт. Об этом она сказала в интервью газете Welt am Sonntag.

«Решением о поставках Marder „светофорная коалиция“ (неофициальное название правящей коалиции из трех партий в немецком парламенте — прим. ред.) еще больше способствует эскалации самого опасного со времен Второй мировой войны конфликта», — заявила Вагенкнехт.

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Тем самым кабмин ФРГ, как считает депутат, действует вопреки желанию большинства жителей страны. Следуя из данных опроса, две трети населения не поддерживают расширения поставок оружия Украине.

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По мнению Вагенкнехт, немецкому канцлеру Олафу Шольцу для дипломатической инициативы о мире можно и нужно было бы использовать режим прекращения огня на Рождество, о котором до этого объявила Россия.

Депутат считает совершенно нереалистичным прогноз немецкого правительства о победе Украины. Усилия руководителей ФРГ по поддержке Киева, по мнению Вагенкнехт, только продлевают страдания и гибель людей.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить Киеву танки, подлодки и баллистические ракеты. Как отметил дипломат, обещанные БМП Marder могут стать лишь «первым нарушением табу», после которого ФРГ обязана организовать поставки и другого оружия.