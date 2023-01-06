06 января 2023, 15:44
Решение ФРГ о поставках Украине БМП Marder и ЗРК Patriot сочли шагом к эскалации
Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder и ЗРК Patriot
Посольство России в Германии осудило решение направить Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.
«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — подчеркнули в посольстве.
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По мнению российских дипломатов, особо циничным выглядит принятие такого решения накануне православного праздника Рождества и после объявления Россией в одностороннем порядке режима прекращения огня.
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В документе указали, что немецкие власти пошли на такой непопулярный шаг под серьезным давлением США и переступили моральный рубеж.
В посольстве обратили внимание, что накачка Украины оружием демонстрирует незаинтересованность западных стран в мирном разрешении конфликта.
Ранее президент США Джо Байден отметил эффективность еще не доставленных на Украину систем Patriot.
Германия
Оружие
Украина
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