Мир 28 ноября 2022, 13:34 Решение ЕС о признании России «государством — спонсором терроризма» назвали роковым Испанский экономист Лопес: ЕС ошибся, назвав Россию «страной — спонсором терроризма» piqsels

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Власти Евросоюза совершили роковую ошибку, признав Россию «страной — спонсором терроризма», отметил испанский экономист Хуан Торрес Лопес. В своей статье для издания Publico он назвал решение ЕС трусливым и циничным. По мнению специалиста, из-за этого достигать мирного урегулирования конфликта на Украине станет еще тяжелее.

Лопес сравнил Евросоюз со школьным задирой — по его словам, ЕС дискредитировал себя из-за политики двойных стандартов. Экономист подчеркнул, что Европа могла бы внести вклад в достижение мира, но занимается совершенно другим.

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«Даже Соединенные Штаты не решились на этот шаг, осознавая его проблематичные последствия и его ограниченную практическую полезность», — отметил Лопес.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что уровень образования депутатов Европарламента оставляет желать лучшего. По ее словам, там закрыли глаза на отсутствие в европейском законодательстве термина «государство — спонсор терроризма».