Мир 10 декабря 2022, 04:42 Решение ЕС о блокировке финансирования назвали в Польше «ножом в спину» Экс-глава Минфина Польши: решение ЕС о блокировке финансирования стало «ножом в спину» Unsplash

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Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше, заморозив финансирование страны. С таким заявлением выступил бывший министр финансов республики Тадеуш Косьчиньский в интервью изданию The Daily Express.

Летом Еврокомиссия одобрила план восстановления польской экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Речь шла о сумме более 35 миллиардов евро. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна сможет получить деньги только после того, как реализует ряд реформ. На изменениях настаивает сама Еврокомиссия. Блокировку финансирования Косьчиньский расценил как предательство со стороны ЕС.

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«Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — отметил бывший министр.

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Он добавил, что руководство ЕС ведет себя недостаточно гибко в сложившейся ситуации. По мнению Косьчиньского, официальные меры организации не смогли справиться с повышением стоимости энергоносителей и массовым наплывом беженцев с Украины.