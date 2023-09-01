Мир 01 сентября 2023, 21:12 Решение Дании втрое сократить число российских дипломатов назвали враждебным Захарова назвала враждебным решение Дании сократить число сотрудников посольства РИА «Новости»

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МИД России назвал требование датских властей сократить численность российской дипмиссии с 15 до пяти человек очередным проявлением враждебной позиции по отношению к нашей стране. Комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой появился на официальном сайте ведомства.

«Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны», — указывается в сообщении.

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Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Дании проинформировало посла России Владимира Барбина о том, что персонал дипмиссии требуется сократить до уровня датского посольства в Москве.

Сократить численность российского посольства потребовали до 29 сентября. В дипломатической миссии должно остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.

В начале июня Румыния также п отребовала от России сократить размер дипмиссии. На выполнение требований российскому посольству дали 30 дней.