01 сентября 2023, 21:12
Решение Дании втрое сократить число российских дипломатов назвали враждебным
Захарова назвала враждебным решение Дании сократить число сотрудников посольства
МИД России назвал требование датских властей сократить численность российской дипмиссии с 15 до пяти человек очередным проявлением враждебной позиции по отношению к нашей стране. Комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой появился на официальном сайте ведомства.
«Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны», — указывается в сообщении.
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Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Дании проинформировало посла России Владимира Барбина о том, что персонал дипмиссии требуется сократить до уровня датского посольства в Москве.
Сократить численность российского посольства потребовали до 29 сентября. В дипломатической миссии должно остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.
В начале июня Румыния также п отребовала от России сократить размер дипмиссии. На выполнение требований российскому посольству дали 30 дней.
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