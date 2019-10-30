Датское энергетическое агентство разрешило проложить газопровод «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» Подробнее

«Дания тянула до последнего, но, естественно, это очень позитивное стратегическое решение. Теперь меняется и переговорный формат с Украиной. Осталось еще порядка пяти недель для укладки трубы в водах Дании. Трубоукладчик как раз уже реализовал всю морскую часть, за исключением этого датского участка», — рассказал Пасечник.

Он также указал, что есть все шансы сдать проект до конца текущего года, и назвал решение Дании большой победой для «Газпрома».

«Наладочные работы могут занять некоторое время, и первый газ пойдет не с 1 января, а несколько попозже. Но возможная задержка измеряется максимум неделями», — заключил аналитик.