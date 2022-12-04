Мир 04 декабря 2022, 09:59 Решение Байдена предотвратить забастовку железнодорожников возмутило американцев Зрители CBS возмутились законом о предотвращении забастовки железнодорожников YouTube

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Зрителей телеканала CBS возмутило одобрение закона о принудительном предотвращении забастовки железнодорожников со стороны президента США Джо Байдена. Они выразили такое мнение в комментариях под видео на YouTube этого СМИ.

Байден официально одобрил этот закон 2 декабря. Власти США считают, что забастовка угрожает экономике страны. По их мнению, такая акция протеста заморозила бы почти 30% грузоперевозок, ускорила инфляцию и ежедневно обходилась бы бюджету Соединенных Штатов в сумму до двух миллиардов долларов.

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Другой пользователь поддержал такое мнение. Он предложил переместить членов конгресса США в те же условия, в которых трудятся работники железнодорожной сферы.

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Еще один зритель написал, что подписанный Байденом закон мог «сломать хребет» организованным рабочим. Этот комментатор отметил, что сам входит в профсоюз.