Мир 03 февраля 2024, 07:43 Решение Байдена по экспорту СПГ назвали «субсидией Путину» Сенатор Круз: Байден своим решением по СПГ помог Путину РИА «Новости»

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Решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа президент США Джо Байден оказал услугу России. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

«Что сделал Байден на прошлой неделе? Он объявил о запрете на экспорт СПГ в будущем. Я называю это судсидией Джо для Владимира Путина. Теперь Европе придется покупать его в России вместо США. Всего это демонстрирует слабость президента», — сказал он.

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Круз выразил мнение, что такое решение Байдена лишает американцев рабочих мест и оказывает помощь России.

Ранее Байден поручил приостановить процесс одобрения контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. Агентство Reuters предположило, что это решение приведет к задержке инвестиций по возведению новых заводов по производству СПГ.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснял «360», что США сначала запретили странам Европы пользоваться российским газом, а теперь ввели неудобные для них правила.