Мир 08 июля 2023, 12:54 Решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы оценили в США Экс-советник Белого дома Болтон: отправка США кассетных боеприпасов поможет Украине White House

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Президент США Джо Байден принял правильное решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, они помогут украинским военным. Об этом изданию The Hill заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мне кажется, что это отличная идея. О поставках просили украинцы, мы должны были сделать это. Армия США уже применяла успешно кассетные снаряды для противодействия врагу и защиты наших войск, поэтому Украина их попросила», — сказал он.

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Болтон отметил, что последствия поставок не имеют значения, потому что в данный момент важно лишь то, что поможет одержать победу в конфликте.

Байден объявил о скорой передаче Украине кассетных снарядов 7 июля, объяснив поставки недостатком боеприпасов у ВСУ.

Кассетные снаряды опасны тем, что среди них есть большой процент неразорвавшихся бомб. Они в том числе несут угрозу мирному населению в будущем.