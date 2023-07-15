Мир 15 июля 2023, 01:40 Решение Байдена об усилении НАТО в Европе назвали подготовкой к конфликту с Россией Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о мобилизации войск подготовку к конфликту с РФ РИА «Новости»

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Американский глава Джо Байден объявил о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе. По мнению кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, это можно расценивать как подготовку к открытому конфликту с Россией. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземному конфликту с Россией», — написал политик.

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Подобное мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

Байден объявил, что часть американских солдат отправят в Европу для поддержки операции «Атлантическая решимость». В военном ведомстве США при этом подчеркнули, что речь не идет в переброске в ЕС допсил.

Ранее стало известно, что конгресс США не поддержал поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. За выступили лишь 147 членов конгресса, против — 276.