Мир 14 марта 2023, 13:53 Решение AUKUS по подлодкам для Австралии озадачило Кремль Пресс-секретарь Песков: решение AUKUS поставить Австралии атомные подлодки вызвало вопросы РИА «Новости»

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Поставка атомных подводных лодок и технологий их производства Австралии вызвала вопросы, особенно в части нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение AUKUS, сообщил ТАСС.

«Возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. Конечно, здесь нужна особая транспарентность. И нужно отвечать на те вопросы, которые возникают», — сказал официальный представитель Кремля.

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Австралия, Великобритания и США согласовали трехэтапный план предоставления атомных подлодок и технологий их производства. Модификацию британской субмарины класса Astute создадут к концу 2030-х годов, а в начале следующего десятилетия австралийские специалисты построят первую подводную лодку с использованием американских и британских технологий. Новую субмарину SSN AUKUS оснастят ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением.

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МИД России обвинил AUKUS в попытке завлечь Канаду, Японию и Новую Зеландию. Альянс создали в 2021 году для сотрудничества в области квантовых технологий, подводных сооружений, искусственного интеллекта и киберсфере.