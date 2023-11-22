Мир 22 ноября 2023, 15:59 Решение Армении по ОДКБ раскритиковали в российском МИД Захарова: решение Армении насчет ОДКБ не отвечает интересам населения республики РИА «Новости»

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Решение властей Армении не принимать участие в мероприятиях ОДКБ, которые пройдут в Минске 22 и 23 ноября, не отвечает интересам населения. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что решение Армении не участвовать в совместном заседании и других мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности вызывает сожаление.

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«Мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны», — подчеркнула дипломат.

Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в мероприятиях ОДКБ в Минске. Также на заседание отказался ехать спикер республиканского парламента Ален Симонян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение работы Армении в ОДКБ. Власти РФ также выразили сожаление из-за того, что представители республики не примут участие в саммите организации в белорусской столице.