24 апреля 2023, 13:36
«Решат ближе к делу». Песков высказался об участии Путина в саммите БРИКС
Песков: Путин получил приглашение на саммит БРИКС, решение примут ближе к делу
Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит БРИКС, но решение по его участию будут принимать позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что для России это объединение является важным и страна намерена активно участвовать в нем, сообщило РИА «Новости».
«Что касается приглашений, да, действительно, они есть. Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения», — подчеркнул представитель Кремля.
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Он обратил внимание, что актуальность БРИКС растет с каждым годом, а к работе объединения проявляют интерес все больше стран.
«Работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертом, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать», — добавил Песков.
В БРИКС на сегодняшний день входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Возможность присоединиться к объединению рассматривают Аргентина, Иран и ряд других стран.
Сейчас в БРИКС председательствует ЮАР. Саммит блока планируют провести в августе 2023 года.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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