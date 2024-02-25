Мир 25 февраля 2024, 09:48 Решает только Путин. В США признали полный контроль России в вопросе СВО Wyso: только Путин определит срок окончания спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Вопрос о продолжительности специальной военной операции на Украине находится полностью в руках президента России Владимира Путина. Об этом сообщила американская радиостанция Wyso.

«Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и процветать в экономическом плане, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций», — передали авторы публикации.

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Нет сомнений, что решение о том, как долго будет продолжаться спецоперация, остается за Путиным, отмечено в материале. Американские журналисты также заметили одну деталь в поздравлении президента россиян с Днем защитника Отечества, масштабном праздновании 23 Февраля в Москве и полете Путина за штурвалом ракетоносца Ту-160М.

«Послание, предназначенное для аудитории, не могло быть яснее: попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина — провалились», — заявили журналисты.

Ранее Вооруженные силы Украины предупредили о переломном моменте в зоне спецоперации, писали зарубежные СМИ. Россия задействует одну из самых смертоносных артиллерийских систем — установку «Коалиция-СВ». Оружие изменит ход боев.