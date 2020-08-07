Сейчас Вашингтон пытается воспользоваться всевозможными средствами, чтобы оставаться на плаву. В частности, американские власти пытаются поссорить Россию и Китай. Журналист отмечает, что у США отсутствуют какие-либо моральные принципы. По этой причине страна отказывается брать на себя международные обязательства.

Вашингтон действует по принципу «Америка прежде всего». Именно этим Штаты сами себя и унижают, считает Сяньцзюй. Помимо этого граждане заметили, что власти поддерживают двойные стандарты, говоря о правах человека и демократии.

«США всегда демонстрируют свою силу. Они даже своим союзникам угрожают „обеспечением безопасности“», — заметил журналист.

В таких условиях крайне важно укреплять отношения России и КНР, чтобы Америка не смогла разобщить страны, написал представитель СМИ. Особую роль в этом сыграет Общество российско-китайской дружбы и Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития.