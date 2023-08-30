Мир 30 августа 2023, 06:51 Репутация производителя танков Leopard пострадала из-за Украины DWN: концерн Rheinmetall понес ущерб из-за поставок танков Leopard на Украину РИА «Новости»

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Отправляя на Украину немецкие танки Leopard, западные страны ждали наступления переломного момента кампании. Но этого не произошло. Репутация производившего их концерна Rheinmetall пострадала, сообщил Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Если раньше эту компанию считали производителем востребованной во всем мире высокотехнологичной продукции, то теперь она утратила статус создателя «чудо-оружия». Кампания на Украине показала уязвимость танков Leopard, войска понесли большие потери в технике, в том числе бронированной, и личном составе. Одобрив их поставку, на Западе ждали переломного момента на поле боя, но его не случилось.

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Немецкие танки, по словам автора статьи, не выдержали конкуренции с техникой из других стран. Например, новым крупным поставщиком стала Южная Корея. Она произвела качественную технику за меньшее время. Из-за этого Rheinmetall уже потерял некоторые важные заказы.

Российские войска успешно уничтожали немецкие танки в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало одну из таких атак.