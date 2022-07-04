Конфискация российских активов Великобританией ударит по репутации всего Запада

Инициатива властей Великобритании конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине станет ударом по всей политической идеологии стран Запада, а также по ее репутации как надежного партнера. Об этом в беседе с «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Он напомнил, что на протяжении многих сотен лет в странах Запада действовал принцип неприкосновенности частной собственности. Владельца могли лишить активов только по решению суда. Но сейчас под влиянием политики ситуация меняется.

«В начале специальной военной операции Запад действовал в рамках собственной философии, когда заморозил все российские активы. То есть собственник остался, но распоряжаться своим имуществом он не может. Сегодня страны Европы меняют собственный подход и делают выбор между собственной многолетней идеологией и политикой русофобии», — заявил Гуреев.

Аналитик подчеркнул, что закончится такое поведение для стран Запада очень плохо. Это серьезно подорвет доверие к банкам и партнерам развитых государств.

«Это в первую очередь урок для таких стран, как Индия, как Саудовская Аравия, вся Латинская Америка и Африка. <…> Репутационные издержки, которые западные страны вынуждены будут отдавать за сиюминутную возможность нагадить России, будут стоить очень дорого. Поэтому решения, которые принимает Запад сегодня, — это выстрел себе в колено», — добавил Гуреев.

О том, что власти Великобритании рассматривают идею конфискацию попавших под санкции российских активов для дальнейшей передаче их Украине, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Она напомнила, что соответствующий закон уже приняли в Канаде, но пока он не начал действовать.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» заявил, что решение властей Великобритании о возможности конфискации российских активов нарушает нормы международного права и проще называть такое поведение грабежом.