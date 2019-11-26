Репрессии Эрдогана. Турцию охватили аресты

Турецкие власти выдали ордера на арест 168 человек. Причина — подозрение в связях с организаторами попытки государственного переворота 2016 года. За три года в тюрьме оказались уже 77 тысяч человек. Поможет ли это обезопасить страну от мятежников, или аресты помогают личным интересам Эрдогана?

С последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненного в госперевороте, Анкара расправилась после провального переворота 2016 года. Тогда погибли 250 человек, более двух тысяч получили ранения. И аресты продолжаются по сей день.

Сегодня ордера выдали сразу в нескольких регионах. Только в Стамбуле распорядились задержать двух гражданских и 52 военнослужащих, в провинции Конья — 50 человек, а в Анкаре арестовали 36 бывших и действующих военных и одного гражданского. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такого количества арестов может быть не забота о безопасности граждан Турции, но личные мотивы главы страны. Так считает политолог из Азербайджана, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

«В принципе несколько волн этих задержаний, арестов показывают то, что в стране насаждается обстановка страха, делаются все попытки, чтобы запугать более или менее свободолюбивую часть общества с тем, чтобы им неповадно было», — считает собеседник «360».

Политолог сравнил задержания в Турции с репрессиями и отметил, что обычно под них попадают более или менее влиятельные люди, а также квалифицированные кадры. Причем в таких случаях страдают не только они сами, но и их близкие.

«Это все не делает чести турецкой демократии, о которой еще не так давно говорили не только в самой стране, но и за ее пределами», — добавил Аббасов.

По его словам, у Турции были большие надежды в связи с присоединением к Евросоюзу. Но никаких подвижек до сих пор нет. Политолог уверен, что президент Реджеп Тайип Эрдоган разуверился в возможностях своей страны, в отношениях с Европой и в планах по интеграции. Поэтому он идет другим путем — «не на словах, а на деле отказывается от всех приоритетов, которые не так давно казались привлекательными для турецкой политической элиты».

Теперь же большая часть политиков встревожена арестами, говорит собеседник «360». По его мнению, турецкая оппозиция достаточно «бравая». И явно готовится к президентским выборам, на которых, скорее всего, выдвинет единого кандидата. В этом смысле Эрдоган наверняка все понимает и пытается на дальних подступах обезвредить оппонентов, в том числе этими же репрессиями, считает Аббасов. «Но мне кажется, что у оппозиции достаточно сил, чтобы составить достойную конкуренцию и дать решительный бой на выборах», — заключил политолог.