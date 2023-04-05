Мир 05 апреля 2023, 17:39 Репортера полицейской хроники похитили в Мексике

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Неизвестные похитили репортера мексиканского издания Рикардо Вильянуэва. В настоящий момент никакой информации о местоположении пропавшего нет, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на соцсети издания.

Отмечается, что журналиста похитили неизвестные люди, вооруженные винтовками. В момент происшествия репортер занимался ремонтом мотоцикла в своей мастерской.

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Отмечается, что на ключевых дорогах региона ведется круглосуточная проверка автомобилей.