05 апреля 2023, 17:39
Репортера полицейской хроники похитили в Мексике
Неизвестные похитили репортера мексиканского издания Рикардо Вильянуэва. В настоящий момент никакой информации о местоположении пропавшего нет, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на соцсети издания.
Отмечается, что журналиста похитили неизвестные люди, вооруженные винтовками. В момент происшествия репортер занимался ремонтом мотоцикла в своей мастерской.
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Отмечается, что на ключевых дорогах региона ведется круглосуточная проверка автомобилей.
Мексика
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