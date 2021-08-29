Репортер CNN Дэйл назвал чушью новость об уснувшем на переговорах президенте США Джо Байдене

Президент США Джо Байден не спал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Информация об этом, распространившаяся в социальных сетях и СМИ, — полная чушь. Об этом на своей странице в Twitter написал репортер CNN Дэниел Дейл.

В качестве аргумента журналист прикрепил ссылку на YouTube с полной видеозаписью переговоров политиков.

«Сообщения о спящем Байдене — это чушь», — сказано в сообщении. Дейл отметил, что Байден разговаривает, смотрит на израильского премьер-министра, двигает руками после упоминания Беннетом «трудных дней» и немедленно отвечает собеседнику.

Видеозапись, на которой видно, как Байден слушает израильского премьер-министра, закрыв глаза, опубликовала на своей странице кандидат в конгресс США от Республиканской партии Сисели Дэвис.

«Похоже, президент Байден заснул во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Белый дом. Это неловко», — написала она.

Издание Middle East напомнило, что встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета прошла в минувшую пятницу, 27 августа. Стороны обсудили вопросы ревакцинации от коронавируса, возвращение США в ядерную сделку с Ираном и другие вопросы, связанные с Израилем. По итогам встречи Беннет заявил, что между ним и американским лидером установилась тесная связь. Он отметил, что пригласил Байдена в США, когда ситуация с пандемией нормализуется.