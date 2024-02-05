Мир 05 февраля 2024, 12:30 Репке раскрыл главный страх бойцов ВСУ Журналист Репке: бойцы ВСУ боятся получить приказ о новом наступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские бойцы боятся получить приказ о новом наступлении, так как понимают, насколько бесполезна эта кампания. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что лично разговаривал с бойцами ВСУ. По его словам, они опасаются приказа о контрнаступлении летом.

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«Потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году», — подчеркнул он.

Журналист заверил, что власти Украины не смогут вернуть потерянные территории. ВСУ уже проигрывают в конфликте с Россией, констатировал он. При этом российская армия оказывает сильное давление на украинских бойцов.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что РФ готовится к масштабному наступлению. По его словам, оно начнется уже летом. Именно этот контраступ, как уточнил офицер, может привести к полному обрушению украинского фронта.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о готовности ВСУ перейти в наступление весной. По его словам, национальная армия может это сделать, когда закончится давление со стороны российской армии.