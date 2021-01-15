Репетиция инаугурации Байдена была запланирована на воскресенье, 17 января. Но, по данным издания, ее перенесли на 18 января. Сейчас в Вашингтоне значительно усилены меры безопасности.

«Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране», — заявил глава ФБР Крис Рэй.

За безопасность Байдена стали особенно беспокоиться после штурма Капитолия, который прошел 6 января. Тогда погибли пять человек. В здании в тот момент шло утверждение результатов голосования коллегии выборщиков. Из-за штурма заседание было прервано, а часть конгрессменов эвакуирована. После восстановления порядка Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Накануне Дональду Трампу объявили импичмент. Процесс был инициирован спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако Сенат отказался выносить решение по импичменту до окончания срока президентских полномочий Трампа 20 января.