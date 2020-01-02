Рэперша Лексия Алиджай умерла в 21 год

«Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», — цитирует издание ее двоюродную сестру Рейзу Кларк.

Фотографии и посты с соболезнованиями также выложили другие родственники и близкие исполнительницы. Причина смерти пока не известна. СМИ обратили внимание, что еще во вторник, 31 декабря, девушка была активна в соцсетях и не проявляла признаков болезни.

Настоящее имя девушки Алексис Алиджай Линч. Она выросла в Миннесоте. Лексия Алиджай прославилась благодаря кавер-версиям Girls love Beyonce Дрейка, Exchange Брайсона Тиллера. Ее первый студийный альбом вышел в 2017 году.

К 18 годам у Лексии Алиджай было больше 20 тысяч подписчиков в Instagram, она участвовала в записи композиции, номинированной на «Грэмми».