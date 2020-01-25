Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже

Полиция Лос-Анджелеса задержала рэпера YG, его подозревают в грабеже. Музыкант должен был принять участие в музыкальной премии «Грэмми», но теперь его выступление находится под угрозой.

Полиция нагрянула в дом YG (настоящее имя которого Кинона Джексон) рано утром в пятницу, примерно в 04:00 по местному времени (15:00 по Москве), пишет портал TMZ. У правоохранителей был ордер на обыск. 29-летний музыкант был задержан. Правоохранители установили залог на его освобождение в размере 250 тысяч долларов.

«YG застали врасплох <…> Он понятия не имеет, о чем говорят следователи. Нам не раскрыли никаких деталей дела», — рассказал журналистам адвокат музыканта. Он также назвал подозрительным то, что арест YG произошел за несколько дней до его выступления на церемонии вручения премии «Грэмми».

Музыкант планировал выступить на церемонии в воскресенье в честь убитого рэпера Nipsey Hussle. Но после произошедшего это выступление теперь находится под угрозой.

Ранее исполнительного директора Национальной академии искусства и техники звукозаписи Дебору Дуган отстранили от должности и отправили в административный отпуск за 10 дней до церемонии вручения «Грэмми».