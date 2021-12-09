Рэпера Slim 400 убили в США

Рэпера Винсента Кохрана, выступающего под псевдонимом Slim 400, убили в Лос-Анджелесе. Сотрудники полиции уже завели уголовное дело и приступили к расследованию.

Как сообщил TMZ со ссылкой на правоохранителей, Кохрана застрелили вечером 8 декабря в Лос-Анджелесе. Пока подробности убийства и личности подозреваемых неизвестны. При этом полицейские отметили, что исполнитель оказался не в то время не в том месте. Его гибель не связана с заказным убийством или преступными разборками.

Сейчас правоохранители занимаются расследованием уголовного дела. Они выясняют все обстоятельства и причины убийства рэпера.

Винсенту Корану было 33 года. Он родился во Франкфурте, Германия, а затем переехал в Лос-Анджелес. Заниматься музыкой будущий рэпер начал еще в возрасте 12 лет. В 2008 году он подписал контракт с лейблом Pushaz Ink. Известность Корану принесла песня Call it a go, исполненная вместе с Buddha Badazz и YG.

В 2019 году Коран попал в больницу с большим количеством огнестрельных ранений. Тогда в мужчину выстрелили около 10 раз. Сотрудники полиции нашли на месте нападения черный автомобиль, на котором могли приехать преступники.