Рэпера Lil Reese ранили в уличной перестрелке
Чикагский рэпер Lil Reese пострадал в уличной перестрелке. Его подстрелили в шею, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, 26-летнего музыканта доставил в больницу неизвестный мужчина, который подобрал раненного артиста на улице. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранители пока не задержали подозреваемых в нападении.
Отмечается, что у рэпера богатый опыт общения со стражами правопорядка. Его признавали винновым в хранении наркотиков, а также в нападении и грабеже.
Пользователи Сети пишут, что «молятся о его здоровье» и надеются на скорейшее выздоровление.