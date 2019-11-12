Рэпера Lil Reese ранили в уличной перестрелке

По данным издания, 26-летнего музыканта доставил в больницу неизвестный мужчина, который подобрал раненного артиста на улице. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранители пока не задержали подозреваемых в нападении.

Отмечается, что у рэпера богатый опыт общения со стражами правопорядка. Его признавали винновым в хранении наркотиков, а также в нападении и грабеже.

Пользователи Сети пишут, что «молятся о его здоровье» и надеются на скорейшее выздоровление.