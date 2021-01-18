Рэпера Dr. Dre выписали из больницы после лечения аневризмы сосуда мозга

«Он дома и идет на поправку», — приводит CNN слова собеседника.

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre попал в реанимацию в Лос-Анджелесе из-за аневризмы сосуда головного мозга в первые дни нового года. Его поклонники забеспокоились после этой новости. Рэпер почти сразу опубликовал пост в Instagram, рассказал, что с ним все в порядке, и поблагодарил врачей медицинского центра Cedars-Sinai, которые пришли ему на помощь.

«Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за их внимательность и добрые пожелания. У меня все отлично, врачи мне очень помогают. Скоро я выйду из больницы и вернусь домой», — написал тогда 55-летний музыкант.

Dr. Dre — один из самых влиятельных американских рэперов и продюсеров в Соединенных Штатах. Он работал с Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac и другими популярными музыкантами.