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    18 января 2021, 10:49

    Рэпера Dr. Dre выписали из больницы после лечения аневризмы сосуда мозга

    Андрей Иванов

    Американский рэпер Dr. Dre вернулся домой из больницы после лечения аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя музыканта Питера Патерно.
    Рэпера Dr. Dre выписали из больницы после лечения аневризмы сосуда мозга

    «Он дома и идет на поправку», — приводит CNN слова собеседника.

    Американский рэпер и продюсер Dr. Dre попал в реанимацию в Лос-Анджелесе из-за аневризмы сосуда головного мозга в первые дни нового года. Его поклонники забеспокоились после этой новости. Рэпер почти сразу опубликовал пост в Instagram, рассказал, что с ним все в порядке, и поблагодарил врачей медицинского центра Cedars-Sinai, которые пришли ему на помощь.

    «Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за их внимательность и добрые пожелания. У меня все отлично, врачи мне очень помогают. Скоро я выйду из больницы и вернусь домой», — написал тогда 55-летний музыкант.

    Dr. Dre — один из самых влиятельных американских рэперов и продюсеров в Соединенных Штатах. Он работал с Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac и другими популярными музыкантами.