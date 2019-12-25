Рэпера Bvllу застрелили в Канаде

«Дни.ру» рассказали, что артиста убили в городе Ошава. По словам свидетелей, было слышно как минимум семь выстрелов. Правоохранителей вызвали около трех часов утра. Они обнаружили тело музыканта около автомобиля. Он получил множество ранений и умер на месте происшествия. Рэперу было 24 года. По данным издания, Bvlly успел выпустить только один альбом: «Made in Austria». Его дебют состоялся в прошлом году с синглом «No Light Bag».