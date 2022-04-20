Бойфренда Рианны и отца ее будущего ребенка ASAP Rocky арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса. Полиция заковала рэпера в наручники прямо в терминале.

Музыкант, сообщил TMZ, прилетел с Барбадоса на частном самолете. По имеющимся данным, под стражу его взяли за нападение с применением огнестрельного оружия.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что арест имеет отношение к происшествию в ноябре 2021 года. Предполагаемая жертва ASAP Rocky заверила, что рэпер выстрелил в нее несколько раз, ранив в левую руку.

Полиция полагает, что музыкант знал пострадавшего. И стрельба якобы произошла после случившейся между ними ссоры.

В дом с ASAP Rocky уже пришли с обыском.