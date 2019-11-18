Рэпер will.i.am обвинил стюардессу в расизме из-за просьбы убрать ноутбук

Стюардесса австралийской авиакомпании Qantas вызвала полицию из-за того, что Уильям Адамс, известный как рэпер will.i.am, игнорировал ее просьбу. Музыкант пожаловался на бортпроводницу в Twitter.

Адамс рассказал подписчикам, что случай произошел на рейсе из австралийского Брисбена в Сидней. Он сидел в звукоизолирующих наушниках и ничего не слышал, в этот момент и прозвучала просьба от сотрудницы. Стюардесса же, не добившись от пассажира реакции, вызвала полицию, которая встретила рэпера в аэропорту Сиднея.

«Я не хочу верить, что она расистка. Но целью ее фрустраций были исключительно люди с темной кожей», — написал Адамс в Twitter.

Он также раскрыл имя стюардессы, после чего пользователи начали писать в ее адрес оскорбления.

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Между тем в авиакомпании Qantas, которая является крупнейшим перевозчиком в Австралии, объявили, что готовы в суде поддержать свою сотрудницу, если Адамс не откажется от обвинений в расизме, передает The Sydney Morning Herald.

В Qantas объявили, что провели внутреннее расследование и не выявили никаких признаков того, что члены экипажа самолета допустили ошибку во время обслуживания пассажиров. Недоразумение произошло из-за того, что рэпер сидел в шумоподавляющих наушниках и не слышал обязательный инструктаж экипажа. Стюардесса же просила Адамса убрать ноутбук, но музыкант начал с ней спорить.