Рэпер в клипе похвастался незаконным богатством. Теперь ему грозит 22 года тюрьмы

Американский рэпер Nuke Bizzle похвастался в клипе тем, что разбогател на махинациях с пособиями по безработице. Сейчас музыкант задержан полицией по подозрению в мошенничестве и других преступных деяниях. Мужчине грозит 22 года тюрьмы.

Nuke Bizzle (настоящее имя Фонтрелл Антонио Бейнс) в сентябре разместил на YouTube клип на песню с рэпером Fat Wizza, пишет The Hill. В видео исполнитель похвастался тем, что разбогател на государственных пособиях, выплачиваемых по потере работы из-за пандемии. Информацией заинтересовались правоохранители.

Полиция смогла установить, что благодаря своей мошеннической схеме рэпер подал заявления на пособия на сумму, превышающую 1,2 миллиона долларов.

Как выяснилось, в распоряжении 31-летнего Бейнс оказались 92 дебетовые карты, которые были выпущены департаментом развития занятости Калифорнии. Карты были оформлены на имена третьих лиц, в числе которых и жертвы кражи персональных данных.

С них Бэйнс снял порядка 704 тысяч долларов. этим он и похвастался в клипе. Через две недели после публикации видеозаписи правоохранители задержали музыканта.

Артист подозревается в трех преступлениях — это мошенничество с устройствами доступа, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и транспортировка украденного имущества между штатами.

В том случае, если Бейнса признают виновным по всем эпизодам, качестве наказания он может получить срок до 22 лет в федеральной тюрьме.

В США ранее впервые за почти 70 лет женщину приговорили к высшей мере наказания на федеральном уровне. Осужденная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины. Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана.