Рэпер Трэвис Скотт пообещал сотрудничать с полицией после гибели людей из-за давки на фестивале

Американский рэпер Трэвис Скотт признался, что тяжело переживает гибель своих фанатов и намерен сотрудничать с полицией в расследовании случившегося. В время его выступления на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (Техас) произошла давка. Погибли восемь человек.

Свое заявление исполнитель опубликовал в Twitter.

«Я полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей. Намерен сотрудничать, чтобы поддержать нуждающиеся семьи», — написал он.

По данным издания The Variety, быстрая реакция службы безопасности фестиваля спасал огромное количество людей от травм и гибели. Полиция получит от нее видео, снятое беспилотниками и наземными камерами. Расследуются сообщения о торговле наркотиками в месте выступления музыкантов. Они могли стать причиной 11 случаев остановки сердца у зрителей.

Ранее сообщалось, что на месте получили медицинскую помощь не менее 300 человек. Как сообщила «Газета.ru», на фестиваль приехали более 50 тысяч человек.