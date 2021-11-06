Рэпер Трэвис Скотт пообещал сотрудничать с полицией после гибели людей из-за давки на фестивале
Рэпер Трэвис Скотт будет сотрудничать с полицией после смерти 8 человек в давке на Astroworld Festival в Хьюстоне
Американский рэпер Трэвис Скотт признался, что тяжело переживает гибель своих фанатов и намерен сотрудничать с полицией в расследовании случившегося. В время его выступления на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (Техас) произошла давка. Погибли восемь человек.
Свое заявление исполнитель опубликовал в Twitter.
«Я полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей. Намерен сотрудничать, чтобы поддержать нуждающиеся семьи», — написал он.
По данным издания The Variety, быстрая реакция службы безопасности фестиваля спасал огромное количество людей от травм и гибели. Полиция получит от нее видео, снятое беспилотниками и наземными камерами. Расследуются сообщения о торговле наркотиками в месте выступления музыкантов. Они могли стать причиной 11 случаев остановки сердца у зрителей.
Ранее сообщалось, что на месте получили медицинскую помощь не менее 300 человек. Как сообщила «Газета.ru», на фестиваль приехали более 50 тысяч человек.