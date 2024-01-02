02 января 2024, 20:53
Рэпер Snoop Dogg станет комментатором Олимпиады-2024
NBC: корреспондентом телеканала на Олимпиаде в Париже будет рэпер Snoop Dogg
Популярного рэпера Snoop Dogg пригласили принять участие к качестве специального корреспондента телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщили на сайте телеканала.
Snoop Dogg будет вести эфиры вместе с ведущим Майком Тирико. Исполнитель посетит соревнования, встретится со спортсменами, их семьями и друзьями, а также изучит достопримечательности столицы Франции.
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По данным NBC, репортажи рэпера будут показывать в режиме прайм-тайм.
В интервью изданию L'Équipe Snoop Dogg признался, что вырос за трансляциями Олимпийских игр, поэтому рад провести время со спортсменами в Париже.
«Это будут грандиозные Олимпийские игры. Это праздник мастерства, самоотдачи и небывалого величия. Я привнесу в трансляции свой стиль», — сказал он.
Международный олимпийский комитет ранее допустил спортсменов из России и Белоруссии, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Музыка
Олимпийские игры в Париже — 2024
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