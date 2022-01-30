Рэпер Крис Браун опубликовал танец якутов на морозе

Рэпер Крис Браун опубликовал у себя в Instagram видео с номером якутских танцоров. Об этом один из участников Серго Сидиров рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Серго рассказал, что после публикации ролика с танцем заметил, что у него резко увеличилось число подписчиков, поэтому решил проверить страницу Криса Брауна.

«Оказалось, что он выложил пост. Мы сразу вскочили с дивана и начали кричать», — поделился впечатлениями Сидиров. Он признался, что это было неожиданно и очень приятно.

Якутские танцоры приняли участие в челлендже The iFFY Challenge, который Крис Браун запустил 20 января. Рэпер предложил всем желающим исполнить фристайл-танец на его трек iFFY. Команда танцоров из Якутии присоединились к челленджу 29 января, выложив у себя видео.

«На самой холодной точке в мире! Неважно, какая температура снаружи, танцы нас греют всегда, даже если −50 градусов! Это Якутия!» — подписал пост с номером в Instagram Серго.

Ранее японец увлекся культурой Кавказа и научился танцевать лезгинку.