Рэпер Dr.Dre попал в реанимацию из-за проблем с сосудами мозга

По словам собеседников, музыкант находится в сознании и может говорить. Врачи сейчас обследуют его и выясняют причину кровоизлияния.

Два часа назад Dr. Dre сообщил на своей странице в Instagram, что с ним все отлично.

«Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за их внимательность и добрые пожелания. У меня все отлично, врачи мне очень помогают. Скоро я выйду из больницы и вернусь домой. Передайте привет всем великим профессионалам медицины в Cedars (медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе — прим. ред.)» — написал рэпер.

Музыканту 55 лет. Он один из самых влиятельных рэперов в Соединенных Штатах. Он продюсировал таких звезд рэпа, как Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent и 2Pac.