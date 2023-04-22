Мир 22 апреля 2023, 16:54 Рэпер Afroman решил баллотироваться на пост президента США Рэпер Afroman официально стал кандидатом на пост президента США в 2024 году flickr

Читать 360tv в

Рэпер Джозеф Форман (Afroman) подал все необходимые документы для выдвижения на пост президента США на выборах в 2024 году. Об этом написал портал TMZ.

Президентский комитет исполнителя носит название «Джозеф Afroman Форман за президента». Рэпер баллотируется как независимый кандидат. Его документы приняла Федеральная избирательная комиссия.

Реклама

Издание отметило, что 48-летний Afroman заявил о намерении поучаствовать в предвыборной гонке еще в декабре прошлого года на одном из концертов в штате Миссури, а затем подтвердил свое намерение в одном из роликов. Известно, что исполнитель выступает за легализацию продажи марихуаны во всех американских штатах и реформу уголовного правосудия. По остальным вопросам его позиция пока неясна.

Afroman наиболее известен как исполнитель хита Because I Got High (2000 год). Как ни парадоксально, эта песня — о том, как конопля ухудшает качество жизни. В 2002 году рэпера номинировали на премию «Грэмми».