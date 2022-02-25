Renault остановит работу с 28 февраля по 5 марта в России

Компания Renault приняла с 28 февраля по 5 марта остановить работу в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Причиной стали перебои в поставках комплектующих. По данным компании, они связаны с ужесточением пограничных режимов в странах транзита.

Компания пообещала в ближайшее время решить эту проблему.

Ранее санкции ударили по российской банковской системе. С некоторыми картами уже не работает ApplePay и GooglePay. Иностранные магазины также останавливают сделки с частью российских карт