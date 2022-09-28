Мир 28 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт «Северного потока» и «Северного потока — 2» оценили в несколько десятков млн долларов

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Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, сколько будет стоить ремонт газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Эксперт считает, что ремонт газопроводов может продлиться минимум один-два года. По его словам, в долгосрочной перспективе авария для Европы может стать определенной проблемой.

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«Есть еще один существенный фактор для европейского рынка: если окажется, что это диверсия, надо в целом пересматривать систему наблюдения за такими объектами. Потому что другие крупные игроки, которые поставляют газ на рынки ЕС, например Алжир, тоже используют подводные газопроводы. И долгое время считалось, что этот путь менее опасен, чем по земле: доступ посторонних лиц к газопроводу исключался. А если произойдет еще какое-либо повреждение других газопроводов в Европу, то для европейского рынка это может создать ситуацию, близкую к истерии», — сообщил Кондратьев.

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Он добавил, что если авария связана с эксплуатацией газопровода, то это будет означать расходы в десятки миллионов долларов.

«Точные суммы совокупных потерь посчитать очень сложно, такого в мировой практике еще не было», — подытожил эксперт.

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