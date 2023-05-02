Мир 02 мая 2023, 19:38 Ремонт «Сахалина-2» связали с угрозой мировому газовому рынку Bloomberg: техобслуживание «Сахалина-2» угрожает мировым поставкам газа Pxhere

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Ежегодное плановое техническое обслуживание российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» в 2023 году состоится без участия зарубежных подрядчиков. Затяжные работы могут спровоцировать серьезное сокращение поставок газа на мировой рынок, сообщили в публикации Bloomberg.

Традиционный ежегодный ремонт должен состояться в июле. Сами работы будут идти порядка 40 дней. Трейдеров СПГ обеспокоило то, что российская сторона не успеет закончить дело в установленные сроки. В публикации пояснили, что техобслуживание подобного оборудования трудозатратно. России придется самостоятельно заниматься работами — без помощи иностранных компаний.

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По мнению экспертов, если процесс техобслуживания затянется, цены могут подняться вверх в то время, когда другие страны начнут закупать топливо для отопительного сезона. Также снижение экспорта отечественного СПГ с «Сахалина-2» создаст еще большую конкуренцию за сжиженный природный газ между Азией и Европой, добавили эксперты.

В начале апреля стало известно, что за долю в российском проекте британско-нидерландская компания Shell получит порядка 94,8 миллиарда рублей.