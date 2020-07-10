Ремонт дорог остановят из-за аномальной жары в Челябинской области

В ведомстве пояснили, что речь идет о дорогах, по которым будет ездить транспорт. Потому что в жаркую погоду это плохо действует на свежеуложенное покрытие.

«В связи с аномально высокими температурами воздуха миндортранс направил подрядным организациям рекомендацию о приостановке укладки асфальтобетонной смеси», — рассказали в пресс-службе ведомства.