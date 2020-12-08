Ремонт авианосца HMS Prince of Wales оценили в миллионы фунтов

В середине осени тысячи литров воды по причине неисправности пожарного водопровода залили машинное отделение судна. Уточняется, что электрические щитки были под водой примерно сутки. Именно в это время корабль должны были отправить в США для совместных учений. Американские и британские военнослужащие вместе собирались отрабатывать учения со взлетом, а также приземлением истребителей F-35 на палубу, пишет «Царьград».

Как считают специалисты, ремонт судна может продлиться до мая грядущего года. Если оценивать по настоящему курсу, на строительство корабля потратили порядка 304 миллиардов рублей.