Мир 22 февраля 2023, 14:23 Реликвию XIII века впервые покажут на церемонии коронации Карла III The Daily Telegraph: зрители коронации Карла III впервые увидят древнюю реликвию монархов Unsplash

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Зрители коронации Карла III, которая намечена на 6 мая, впервые увидят древнюю реликвию монархов Англии — серебряную коронационную ложку XIII века. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Артефакт впервые упомянули в хрониках в 1349 году. В середине XVII века, во время революции в Англии, ее продали частным лицам, но через несколько лет королевские слуги выкупили ложку. С 1661 года, когда на престол взошел Карл II, она является обязательным атрибутом помазания английского монарха на царствование. Однако реликвия ни разу не попадала в объективы камер.

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В 1953 году серебряную ложку использовали во время помазания на церемонии коронации Елизаветы II, но артефакт по традиции закрывал золотистый балдахин. Предполагается, что у Карла III он будет прозрачным.

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Ложка хранится в Тауэре.

Ранее СМИ сообщали, что Карл III сам составил список музыкальных предпочтений для празднования коронации и пригласил выступить Эда Ширана и Адель, однако они отказались, сославшись на плотный график.