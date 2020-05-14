Религиозные секты активизировались на фоне коронавируса

По его словам, «секты слетаются на запах беды и отчаяния, как стервятники на запах крови», «сектантская активность увеличилась в разы, каждый пытается навязать свой продукт, чтобы вовлечь в свою организацию».

«Люди попадают в секты, когда переживают стресс, теряют уверенность в завтрашнем дне, испытывают боязнь за себя и здоровье своих близких», — рассказал Дворкин.