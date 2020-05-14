Религиозные секты активизировались на фоне коронавируса
Религиозные секты во время пандемии начали активно вербовать людей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследователя современного религиозного сектантства Александра Дворкина.
По его словам, «секты слетаются на запах беды и отчаяния, как стервятники на запах крови», «сектантская активность увеличилась в разы, каждый пытается навязать свой продукт, чтобы вовлечь в свою организацию».
«Люди попадают в секты, когда переживают стресс, теряют уверенность в завтрашнем дне, испытывают боязнь за себя и здоровье своих близких», — рассказал Дворкин.